Jorge Jesus apresentado esta segunda-feira

A cerimónia está marcada para as 17h00 no Benfica Campus

Jorge Jesus vai ser apresentado como o novo treinador do Benfica esta segunda-feira, anunciou o clube no seu site oficial. A cerimónia está marcada para as 17h00 no Benfica Campus, e vai contar com a presença do presidente Luís Filipe Vieira.

O treinador de 66 anos regressa ao clube da Luz cinco anos depois. Na primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2015, conquistou 10 títulos, entre os quais três campeonatos nacionais.

Jesus vai render o interino Nélson Veríssimo, técnico que assumiu a equipa encarnada na reta final da época depois da saída de Bruno Lage.

O Benfica encerrou oficialmente a época 2019/20 este sábado, com a derrota na final da Taça de Portugal ante o FC Porto.