Passageiros recusam-se a utilizar máscara durante viagem de avião e acabam detidos | VÍDEO

Dois passageiros, alegadamente embrigados, provocaram desacatos num voo da Holanda para Ibiza por se recusarem a utilizar máscara durante a viagem, uma norma obrigatória para evitar a propagação da covid-19 na companhia aérea holandesa KLM, esta sexta-feira. A discussão entre os passageiros e os comissários de bordo acabou em agressões e os homens acabaram por ser detidos pelas autoridades quando o avião aterrou em Espanha.

Durante a viagem, os funcionários da companhia aérea aperceberam-se que os passageiros não tinham a máscara colocada e chamaram-nos à atenção. Estes reagiram mal e recusaram-se a colocar as máscaras. O vídeo, onde se pode ver a discussão entre os funcionários da companhia área e os passageiros, foi gravado e colocado nas redes sociais, onde os homens estão a ser acusados de contribuirem para o aumento do número de casos do novo coronavírus.