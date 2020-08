Efemérides de 4 de Agosto

1578 Na localidade marroquina de Kars-el Kibir, travou-se há 442 anos a batalha de Alcácer-Quibir, na qual o Rei de Marrocos derrotou o exército português e o Rei D. Sebastião de Portugal desapareceu.

1944 A Gestapo capturou a jovem Anne Frank e outros 14 judeus holandeses que se encontravam escondidos em Amsterdão, durante a ocupação nazi, há 76 anos, já no final da II Guerra Mundial – mas ainda a tempo de os matarem.

1975 Saiu há 45 anos da linha de montagem da fábrica em Palermo, o último modelo do Nuovo Fiat 500, que pode ser visto como o sucessor do "Topolino" (o velho 500) produzido entre 1936 e 1948 e antecessor do actual.

2000 A Rainha Mãe de Inglaterra, Elizabeth, celebrou há 20 anos em Londres 100 de vida, vindo a morrer em 2002.

2005 Uma sondagem atribuiu há 12 anos à canção "Like a Rolling Stone", de Bob Dylan (n.1941, Nobel da Literatuta em 2016), a maior capacidade de influência nos últimos 50 anos.

2010 As trabalhadoras independentes e os respetivos parceiros passam a estar formalmente abrangidos pelo direito à licença por maternidade, com a entrada em vigor há 10 anos da diretiva (lei europeia) 2010/41/UE.

2014 O Papa Francisco (n.1936 e eleito em 2013) desautorizou há 6 anos o seu antecessor João Paulo II, e revogou há 5 anos a suspensão a divinis do exercício do sacerdócio, com que haviam sido castigados, aparentemente no âmbito da Guerra Fria, os irmãos nicaraguenses Ernesto e Fernando Cardenal ns.1925 e 34 respectivamente), Miguel Escoto (n.1933) e Edgar Parrales (n.1942), todos conotados com a Teologia da Libertação.

2016 A água da torneira atingiu um nível de excelência há 4 anos, segundo os critérios internacionais, ao chegar aos 99% de distribuição com boa qualidade

2018 Caíram dois aviões na Suíça, de manhã um aparelho caiu numa floresta causando a morte de uma família, e durante a tarde um avião de turismo colidiu com uma montanha no cantão de Grisons, no Leste do país.