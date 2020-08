Cristina Ferreira volta a incendiar as redes sociais com fotografia em biquíni

Aos 42 anos, Cristina Ferreira continua a impressionar com o seu físico. Uma das mulheres mais conhecidas do país está de férias e tem partilhado com os seus seguidores os locais do país por onde tem passado. Esta quarta-feira, a apresentadora e nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve no Gerês.

Cristina aproveitou a oportunidade para partilhar uma fotografia em biquíni e os fãs não resistiram em deixar a sua opinião na caixa de comentários. "Estás maravilhosa", "Hoje ela dá cabo da internet" e "Sereia", são alguns dos comentários dos seguidores da apresentadora.