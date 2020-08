Lar do Porto. Número de pacientes internados com covid-19 duplica

Não foram, no entanto, registados novos casos de infeção no lar em questão.

O número de pacientes com covid-19 internados devido a um foco num lar do Porto subiu, esta quinta-feira, de quatro para oito. A administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) não especifica qual a gravidade dos casos.

Segundo a mesma fonte, o número de infetados com o novo coronavírus na residência sénior mantém-se, desde terça-feira, nos 44, dos quais 34 são utentes e 10 são profissionais, mas acrescenta, em declarações à agência Lusa, que o número de infetados se mantém nos 44.

Recorde-se que, na terça-feira, a ARSN revelou que foram testados todos os utentes e profissionais do lar em questão, o que equivale a um total de 225 pessoas – 109 utentes e 116 profissionais. A mesma fonte revelou que o primeiro caso foi detetado a 29 de julho, e que o rápido rastreamento da fonte de contágio permitiu “isolar a cadeia de contágio”.