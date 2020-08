Re/Max Collection com movimento de 429,4 milhões de euros no 1º semestre

A Re/Max Collection finalizou o primeiro semestre do ano com um total de volume de preços na ordem dos 429,4 milhões de euros. Nesta primeira metade do ano marcada pela pandemia que influenciou e influencia a conjuntura económica, a imobiliária registou 1510 transações, uma ligeira descida face a igual período de 2019, ainda assim 7% superior a igual período de 2018. Para o segundo semestre do ano, a imobiliária prevê um progressivo cenário de recuperação.

Os apartamentos de luxo foram o tipo de imóvel preferido pelos investidores, ao representar 79,7% do volume de transações do segmento premium da marca, o equivalente a 67,6% do total de volume de negócios. Nestes apartamentos de luxo, as tipologias T2 e T3 foram as mais procuradas totalizando 68,6% imóveis movimentados. Por outro lado, as moradias tiveram um maior destaque neste primeiro semestre, subindo cerca 3 pontos percentuais em volume de negócios e de quase 2% no que concerne ao número de transações.

A Re/Max Collection avança ter negociado com clientes de cinco continentes, num total de 26 nacionalidades estrangeiras, “o que revela bem a mundialização da marca e o aumento de ano para ano do investimento internacional”.

Os portugueses continuam a ser os principais clientes com intervenção em mais de metade das transações (53,6%). Já os investidores chineses têm tido um peso ascendente e neste primeiro semestre representaram quase 10% da faturação registada e 8% das transações, ultrapassando, assim, o domínio dos clientes brasileiros verificado nos últimos anos.