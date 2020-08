Cão polícia encontra mãe e bebé desaparecidos no primeiro dia de trabalho

Um pastor alemão tornou-se o herói da cidade de Powys, no País de Gales. No seu primeiro dia de trabalho enquanto cão polícia, Max encontrou uma mãe e um bebé de um ano que estavam desaparecidos há dois dias, no sábado passado.

"A mulher não era vista há dois dias e estava incontactável, o que era estranho, e o seu telefone não estava a funcionar. Naturalmente que a nossa preocupação era grande", admitiu o inspetor Jonathan Rees-Jones, em declarações à BBC.

Max encontrou a progenitora e o bebé num ravina, numa zona de difícil acesso, onde estes tinham estado durante os dois dias em que estiveram desaparecidos sem conseguir sair. “O Max esteve sempre muito focado durante as longas buscas e provou ser inestimável”, disse o treinador do animal de dois anos, Pete Lloyd, que também foi bastante aplaudido pela população.

“Tenho de fazer uma menção especial ao Pete Lloyd e ao Max, que no seu primeiro dia conseguiram cobrir muitas milhas, acabando por encontrá-las em segurança”, disse o inspetor Rees-Jones.

A mulher e a criança foram assistidas no local por uma equipa de médicos e encontram-se bem de saúde.