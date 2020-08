Número de casos diários em Itália sofre subida ligeira

De acordo com as autoridades de saúde italianas, o aumento do número de casos nos últimos dias deve-se ao aumento do número de testes realizados diariamente.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 402 casos do novo coronavírus em Itália. Regista-se assim um aumento em relação ao número de casos de covid-19 confirmados esta quarta-feira - 384. Já foram infetadas 292.204 pessoas desde o início da pandemia no país.

De acordo com as autoridades de saúde italianas, o aumento do número de casos nos últimos dias deve-se ao aumento do número de testes realizados diariamente. Nas últimas 24 horas foram feitos 58.673 testes de despiste à doença.

Foram ainda registados mais seis óbitos, elevando assim o número total de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 para 35.187.

Estão hospitalizadas 762 pessoas com sintomas do novo coronavírus, menos dois face aos dados de ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 42 pessoas, mais uma do que nas últimas 24 horas. Os restantes casos ativos, 11.900, estão em isolamento domiciliar.