Instalações da Refood Foz do Douro no Porto assaltadas esta madrugada

As instalações do Núcleo da Refood Foz do Douro, no Porto foram assaltadas, esta sexta-feira de madrugada. Os assaltantes levaram comida e a carrinha da organização que distribui comida pelos mais necessitados. Segundo a vice-coordenadora do Núcleo da Refood Foz do Douro, Sofia Reis, a maior preocupação da associação é o roubo da carrinha, visto ser o meio de transporte utilizado para chegar aqueles que necessitam de alimentação.

Em declarações à Lusa, Sofia Reis afirma que os assaltantes "entraram no centro de operações, comeram imensos iogurtes e bolachas e vandalizaram o espaço". A reponsável pelo Núcleo da Foz do Douro diz acreditar que a origem do assalto deve-se aos criminosos passaram por necessidades e "terem fome".

O presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Nuno Ortigão, afirma que todas as fechaduras estão a ser trocadas para garantir a segurança do espaço e que vai ser apresentada uma queixa formal junto da PSP.

A Refood é um movimento voluntário com vários núcleos espalhados pelo país, que trabalha para eliminar o desperdício alimentar. Depois de terem recolhido refeições de vários locais, os voluntários acabam por distribui-las pelas pessoas que mais necessitam.