Número de mortes relacionadas com o novo coronavírus voltam a aumentar em Itália

Nas últimas 24 horas foram registados mais 552 casos do novo coronavírus em Itália. Comparativamente aos dados do boletim desta quinta-feira ocorreu uma descida no número diário de novas infeções - foram confirmados mais 152 casos hoje. Desde o início da pandemia já foram infetadas 249.756 pessoas no país.

Foram ainda confirmadas mais três vítimas mortais desde ontem, segundo as autoridades de saúde italianas. No total já morreram 35.190 pessoas infetadas com a covid-19 em Itália

Existem ainda 779 pessoas internadas, mais treze do que na quinta-feira, e 42 em Unidades de Cuidados Intensivos, um número que se mantém desde ontem. A maioria dos casos positivos, 12.103, está atualmente em isolamento domiciliário.