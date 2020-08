Testes em lar de Miranda do Douro negativos depois de detetados dois casos de covid-19

Utentes e funcionários foram submetidos a testes de despiste, depois de serem detetados dois casos positivos do novo coronavírus.

A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro revelou, este sábado, que os 134 testes realizados nos últimos dias na instituição, depois de serem detetados dois casos positivos de covid-19, "deram todos negativo para o novo coronavírus".

"Foram realizados os primeiros testes na quarta-feira, tendo-se registado dois casos positivos para a covid-19, uma funcionária e uma utente, que já se encontrava em isolamento desde o dia 28 de julho, apesar de apenas manifestar febre. Após a realização de teste a todas pessoas do Lar de Miranda do Douro, todos deram negativo”, disse Jacinta Fernandes, citada pela Lusa, acrescentando que foi informada a Delegação de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste.

"Foram reforçadas as medidas de vigilância dos colaboradores e utentes e desinfeção dos espaços", acrescentou.

"Dados os dois resultados positivos, todos os funcionários e utentes num total de 136, foram submetidos a testes covid- 19 na quinta e sexta-feira", concluiu.