Sondagens oficiais dão reeleição de Lukashenko

Lukashenko, 65 anos e há 26 anos no poder, procura um sexto mandato.

O chefe de Estado cessante da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, foi reeleito para um sexto mandato ao vencer as presidenciais deste domingo com 79,7% dos votos, segundo as sondagens oficiais feitas à boca das urnas.

As eleições ficaram marcadas por grande afluência por parte dos eleitores.

Segundo as autoridades eleitorais, mais de 65% dos bielorrussos tinha votado até às 14:00 locais (12:00 em Lisboa), estando inscritos quase sete milhões de eleitores.

Além da ausência de observadores ocidentais, a oposição denunciou hoje o bloqueio da Internet, que os críticos de Lukachenko dizem visar evitar uma contagem paralela dos votos e a mobilização dos opositores através das redes sociais.