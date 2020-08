"Antecipar é a melhor estratégia contra o vírus", afirma Ordem dos Médicos

O bastonário da Ordem dos Médicos e o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a covid-19 reuniram-se para analisar a situação criada pela pandemia atualmente, tanto a nível nacional como internacional, e lançaram seis recomendações que consideram importantes para impedir a propagação do novo coronavírus e para "preparar também o inverno", segundo uma nota enviada às redações.

Segundo a Ordem, "antecipar é a melhor estratégia contra o vírus", e para tal devem ser implementadas várias medidas: Maximizar a eliminação da atividade viral durante o Verão, "aproveitando as temperaturas mais elevadas, o aumento da radiação UV, a dispersão populacional e o encerramento das escolas", promover a realização precoce do teste de diagnóstico nos contactos de alto risco de casos confirmados, "dotando as estruturas dos meios técnicos e recursos humanos necessários" e equacionar a utilização da máscara facial em espaços públicos abertos e de acordo com a avaliação do risco local, sem prejuízo da adoção das outras medidas de prevenção da transmissão e contribuindo para a proteção de outros vírus respiratórios, são algumas delas, segundo o comunicado.

Além destas medidas, é ainda aconselhado que seja elaborada uma legislação específica e de normas de Saúde Pública para a realização de eventos de massas com critérios uniformes e coerentes e, no âmbito da pandemia a SARS-CoV-2, de acordo com a avaliação do risco e o nível de atividade epidémica, que o licenciamento, comercialização e aquisição de novos testes de diagnóstico para o SARS-CoV-2 e o vírus influenza, nomeadamente testes rápidos, sejam mais facilitados e que a vacinação contra a gripe e a possibilidade de prescrição em receita com validade até ao final do ano seja antecipada.