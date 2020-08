Cinco pessoas foram levadas para o hospital de Santa Maria da Feira após Colisão em Ovar

Uma colisão entre dois carros provocou, ao final da tarde desta segunda-feira, cinco feridos, em Ovar.

As vítimas, uma jovem, de 14 anos, três mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos, e um homem, de 30 anos, foram transferidos foram levados pelos bombeiros para o hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira.

As autoridades foram chamadas ao local para investigar as causas do acidente e a circulação de trânsito ficou interrompida durante cerca de uma hora.