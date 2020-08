Suspeito de homicídio de jovem à porta da discoteca Lick detido em França

O crime ocorreu em agosto do ano passado.

O suspeito do homicídio de um jovem, à porta da discoteca Lick, no Algarve, em agosto do ano passado, foi detido esta quinta-feira em Paris, segundo a Polícia Judiciária. O homem de 21 anos foi detido nos arredores da capital francesa.

"O conjunto de diligências realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios, culminando na localização do suspeito nos arredores de Paris, onde acabou por ser detido, hoje, por elementos da Direção Central da Polícia Judiciária francesa, a pedido das autoridades portuguesas e na presença de elementos da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária", pode ler-se no comunicado das autoridades.

Recorde-se que um jovem de 19 anos, membro do staff da discoteca, localizada em Vilamoura, foi baleado na cabeça. Depois de ter disparado, o suspeito colocou-se em fuga e só foi encontrado esta quinta-feira.

O detido vai ser entregue às autoridades portuguesas, a fim de ser submetido a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.