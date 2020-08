Annita partilhou imagens onde surge completamente nua e Miley Cyrus não ficou indiferente

Anitta recordou, através das redes sociais, o momento em que foi a protagonista de uma produção da V Magazine nos Estados Unidos. A cantora brasileira posou completamente nua e, numa publicação partilhada no Instagram, voltou a mostrar as imagens.

Além dos fãs, as fotografias da artista parecem não ter passado despercebidas a outra cara conhecida do grande público. Miley Cyrus gostou do que viu e fez questão de o expressar na caixa de comentários à publicação.

"Yum [expressão usada para referir que algo é delicioso]", escreveu.

O comentário da norte-americana rapidamente chamou a atenção dos fãs, que começaram a pedir uma parceria musical entre as cantoras.