Maitê Proença confessa ter sido infetada pelo novo coronavírus

Maitê Proença confessou ter estado infetada pelo novo coronavírus no início da pandemia no Brasil. A atriz afirmou que não contou aos fãs e seguidores na altura visto a sua filha estar grávida e não a querer assustar com a situação.

Durante uma conversa com Cacau Hygino, na sua conta de Instagram, a atriz afirmou que não contou a ninguém que esteve infetada com o novo vírus. "Lá no início da pandemia, fiz um exame que deu positivo. Eu não podia contar para ninguém, porque não queria que chegasse na Maria porque o bebé ainda não tinha virado. E eu sabia que, se ela ficasse tensa, a barriga ficaria tensa e o bebé não vira às vezes por causa por conta disso, da tensão", explicou Maitê Proença.

"Então, pensei: ‘se eu contar para alguém vai chegar nela. Eu tenho que aguentar firme, posso morrer sozinha que ninguém vai saber’”, acrescentou a atriz brasileira, que diz ainda evitar visitar a neta, que já nasceu, visto ter medo de lhe transmitir o vírus, apesar de já ter testado negativo para a doença.