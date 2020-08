Marcelo ajudou jovens em apuros em praia do Algarve

Marcelo Rebelo de Sousa ajudou este sábado, duas jovens que estavam em apuros na Praia de Alvor, no Algarve, depois de a canoa onde seguiam se virar.

"Aquelas duas jovens vinham de outra praia e como aqui há uma corrente muito forte de Oeste, foram arrastadas na direção desta praia [a do Alvo]. As suas canoas viraram-se e elas engoliram muita água", começou por explicar o chefe de Estado, que está de férias no Algarve, em declarações à SIC.

Marcelo e outro banhista encontravam-se dentro de água e rapidamente prestaram ajuda às jovens.

“Não eram capazes nem de virar, nem de subir para lá [canoa], nem de nadar, tal a força da corrente. Portanto, foi possível empurrá-las, evitando a corrente que estava muito forte e, felizmente, houve ali uma ajuda de outro patriota e assim os dois conseguimos ajudar as jovens", disse.

O Presidente aproveitou o momento e deixou um alerta.

"Para o futuro tem de haver mais cuidado. Apesar de terem coletes, não sabiam nadar muito bem. E mesmo quem sabe está sempre sujeito a este tipo de situações", defendeu.