Jessica Athayde mostra-se "chocada" com críticas após vestir o filho de cor-de-rosa

We do pink in this family 💝 . . . Confesso que estou um bocado chocada com a quantidade de mensagens que estou a receber em relação ao seu Outfit of the day. A sério que vai continuar o discurso que cor de rosa é para miúdas e bonecas não podem ser para rapazes? Be free and happy people , viver em preconceito deve ser altamente perturbador. Beijossssssssss 🐙

A post shared by Jessy James 🧿 (@jessica_athayde) on Aug 15, 2020 at 5:56am PDT