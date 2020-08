Mercedes Barcha. Morreu a viúva de García Márquez

Mercedes Barcha, viúva do escritor colombiano Gabriel García Márquez, morreu no sábado (15 de agosto), no México, aos 87 anos. Segundo a imprensa colombiana, Mercedes Barcha sofria de problemas respiratórios.

“Hoje [sábado] morreu no México Mercedes Barcha, o amor da vida do nosso Nobel Gabriel Garcia Marquez e a sua companheira incondicional. Toda a solidariedade para a sua família”, escreveu Ivan Duque, Presidente da Colombia, no Twitter. García Marquez, vencedor do prémio Nobel da Literatura em 1982, morreu em 2014, no México.

Nascida a 6 de novembro de 1932, Mercedes Barcha casou com o escritor em 1958 e viveram sempre juntos até à morte deste. Mercedes residia no México e morreu na casa "onde se instalou com Gabo (diminutivo do escritor) em 1961", avaçou a Fundação Gabriel García Márquez .