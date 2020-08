Temperatura registada no Vale da Morte este domingo poderá ter sido a mais alta em mais de 100 anos

As temperaturas no Vale da Morte, nos Estados Unidos, poderão ter chegado aos 54,4 graus Celsius, este domingo. O registo desta temperatura foi medido por um sistema durante uma de calor escaldante.

A leitura, que ainda não foi confirmada, será uma das mais altas nos últimos cem anos.

"Se verificada, esta será a temperatura mais quente oficialmente verificada desde julho de 1913, também no Vale da Morte. Como se trata de um evento de temperatura extrema, a temperatura registada necessita de passar por uma revisão formal", explicou, em comunicado, o Serviço de Meteorologia norte-americano.

Em julho de 1913 foi registado no Vale da Morte, localizado no deserto do sudeste da Califórnia e a 85,9 metros abaixo do nível do mar, o recorde da temperatura mais alta – 56,67 graus Celsius.