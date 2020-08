Trump responde a Michelle Obama depois de esta ter dito que ele era o "Presidente errado" para os EUA

"Ele teve mais do que tempo suficiente para provar que consegue fazer o seu trabalho, mas claramente está de cabeça perdida", disse a ex-primeira-dama do país.

O Presidente dos Estados Unidos recorreu, esta terça-feira, ao Twitter, para agradecer as “palavras bondosas” de Michelle Obama, que, na noite de segunda-feira afirmou que Donald Trump era o Presidente “errado” para os Estados Unidos.

“Deixem-me ser o mais honesta e clara possível: Donald Trump é o Presidente errado para o nosso país. Ele teve mais do que tempo suficiente para provar que consegue fazer o seu trabalho, mas claramente está de cabeça perdida. Ele não está à altura. Ele simplesmente não é capaz de ser a pessoa que nós precisamos que ele seja”, afirmou a antiga primeira-dama do país numa mensagem deixada no Congresso Nacional do Partido Democrata.

“Alguém explique a Michelle Obama que Donald J. Trump não estaria nesta linda Casa Branca se não fosse o trabalho feito pelo seu marido, Barack Obama”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos, acusando a antiga primeira-dama de ter demonstrado de forma “muito tardia” e “pouco entusiástica” o apoio a Joe Biden.

“A administração Obama-Biden foi a mais corrupta da História”, escreveu ainda na rede social.