Despiste faz dois mortos em Leiria

Ainda foram efetuadas manobras de reanimação, porém, os óbitos acabaram por ser declarados no local.

Dois homens, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, morreram, esta quarta-feira, na sequência de um acidente, no concelho de Leiria.

O despiste ocorreu, segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Leiria, pelas 19:00, na estrada que liga Lameiro a Moinhos de Carvide, em Monte Real. De acordo com a mesma fonte, na chegada ao local os bombeiros verificaram "um despiste de um veículo ligeiro de passageiros com dois ocupantes encarcerados".

Após o desencarceramento dos dois ocupantes ainda forem efetuadas manobras de reanimação, porém, os óbitos foram declarados no local e os corpos transportados para o Gabinete Médico-Legal e Forense de Leiria.