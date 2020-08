OMS espera que pandemia de covid-19 acabe em menos de dois anos

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou, esta sexta-feira, que espera que a pandemia causada pelo novo coronavírus termine em menos de dois anos.

No briefing de hoje, o responsável da OMS comparou ainda a atual pandemia à gripe espanhola de 1918 e sublinhou que apesar da evolução tecnológica ajudar na propagação do vírus, também a tecnologia poderá ter um papel importante em travá-lo.

“A nossa situação agora com mais tecnologia, com mais conectividade, o vírus tem melhores hipóteses de se propagar, de se mover com rapidez”, referiu, acrescentando que “temos a tecnologia e o conhecimento para travá-lo”.

Na reunião foi ainda abordado o aumento de casos em vários países do mundo. “Estes países servem de aviso para aqueles que estão a ter uma tendência de descida de casos. O progresso não significa vitória. As pessoas continuam a ser suscetíveis ao vírus”, sublinhou Tedros Ghebreyesus.