Agente da polícia dispara contra afro-americano no estado de Wisconsin | Vídeo

O jovem de 29 anos estará em estado grave. Mais tarde, no domingo, uma multidão manifestou-se em Kenosha, onde o jovem foi baleado. O recolher obrigatório foi decretado na cidade.

Um agente da polícia disparou várias vezes, este domingo à noite, contra um afro-americano que estava a entrar num carro. O homem, de 29 anos, estava aparentemente desarmado e foi transportado de avião para o Hospital Froedtert, na cidade de Milwaukee, em Wisconsin. Segundo a polícia de Kenosha, onde o tiroteio ocorreu, a vítima encontra-se em estado grave.

"Jacob Blake foi baleado nas costas várias vezes, em plena luz do dia, em Kenosha, Wisconsin", escreveu o governador do estado de Wisconsin, no Twitter.

"Embora ainda não tenhamos todos os pormenores, o que sabemos com certeza é que ele não é o primeiro homem negro ou pessoa a ser baleada, ferida ou impiedosamente morta nas mãos de indivíduos que fazem cumprir a lei no nosso estado ou no nosso país”, continuou Tony evers.

A polícia terá sido chamada ao local devido a um “incidente doméstico” por volta das 17h. Um vídeo amador mostra o jovem de 29 anos, Jacob Blake, a ser seguido por dois polícias enquanto contorna a parte da frente de uma carrinha. Antes de sentar-se no banco do condutor, um agente da polícia puxa a sua camisola e dispara vários tiros na sua direção.

Os dois agentes da polícia foram colocados em licença administrativa enquanto decorrem as investigações do caso.

Na noite de domingo, uma multidão manifestou-se e o foi decretado recolher obrigatório na cidade de Kenosha.