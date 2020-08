Duas pessoas mortas e uma ferida durante protestos motivados por disparos contra Jacob Blake

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, na madrugada desta quarta-feira, durante uma manifestação em Kenosha, no estado de Wisconsin.

A informação é avançada pelo Washington Post, que cita a polícia de Kenosha, e o New York Times explica ainda que os disparos surgiram depois de confrontos entre manifestantes e um grupo armado que estaria a proteger uma bomba de combustível. A polícia procura um homem que, numa gravação, aparece a segurar uma arma de grande porte.

As manifestações ocorreram por volta das 20h (Estados Unidos) em frente ao Palácio da Justiça de Kenosha, tendo a polícia tentado dispersar um grupo de manifestantes com gás lacrimogéneo.

Recorde-se que as manifestações ocorrem depois de Jacob Blake, com 29 anos, ter sido hospitalizado após ser baleado por um agente da polícia. A vítima, que estaria a abandonar o local depois de ter separado duas mulheres envolvidas num confronto, foi filmada desarmada e com uma arma apontada.

Atrás de Blake, dois agentes da autoridade fizeram-no entrar para o carro, apontando-lhe uma arma. Antes de conseguir entrar, o polícia que carregava a arma disparou, pelo menos sete vezes. Os filhos da vítima estavam, alegadamente, dentro dessa viatura. Jacob Blake ficou paralisado da cintura para baixo.