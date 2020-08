Ana Guiomar e Diogo Valsassina ficam noivos após 14 anos de namoro

É assim... não sei o que dizer, não sei o postar ,não sei nada! Amanhã, em dia de aniversário faço uma fotografia toda linda. Até lá estou só a pairar de felicidade e amor. São estas as fotografias e vídeos possíveis até ao momento. ❤️

