Surto em lar de Setúbal relacionado com mais um óbito

Um residente do lar de Setúbal, onde foi detetado recentemente um surto de covid-19, morreu nas últimas 24 horas.

Atualmente, segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, existem 76 casos ativos relacionados com o surto no MHAS Centro Geriátrico.

Aquela autoridade de saúde informou, também esta quarta-feira, que entre os casos ativos, 54 são utentes da instituição e 22 são funcionários.

Sublinhe-se que nove residentes do lar de Setúbal estão internados e que na segunda-feira foi confirmada a morte por covid-19 de um outro utente do mesmo lar.