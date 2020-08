Sobe para 22 o número de casos de covid-19 em Grândola

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus no surto que levou ao encerramento de dois restaurantes na Comporta subiu, esta quinta-feira, para 22, depois de terem sido detetados mais quatro casos desde ontem. Do total de infetados, 18 são trabalhadores e quatro são familiares destes.

À RTP, a delegada de saúde de Álcacer do Sal explicou que “por volta de quatro dezenas de pessoas foram testadas em relação com esta infeção”.

"Todos os trabalhadores dos dois restaurantes foram testados", acrescentou, explicando que para esta quinta-feira está prevista a realização de dez testes - familiares, amigos das pessoas positivas e contactos de alto risco. Os resultados destes novos testes serão conhecidos ao final do dia.

Em relação à origem do surto, a responsável não comentou.