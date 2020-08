Surto de covid-19 em lar na Costa da Caparica

Foi confirmado um novo foco de covid-19 num lar da região de Lisboa e Vale do Tejo, na Costa da Caparica. Existem 12 utentes - de um universo de 29 utentes - do lar Casa dos Sempre Jovens infetados com covid-19 e 8 funcionários - de um total de 16 trabalhadores -, totalizando assim 20 infeções nas instalações.

"Como é habitual, a autoridade de saúde local visitou o lar e determinou as medidas de Saúde Pública adequadas à situação, tendo em consideração as orientações da DGS (nomeadamente a desinfeção do edifício, testagem, separação dos casos positivos dos casos negativos e isolamento profilático dos contactos de alto risco)", indicou a ARS, numa nota citada pela TVI24.