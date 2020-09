PJ detém suspeito de homicídio em Mondim de Basto

No exercício de caça furtiva, o suspeito efetuou disparos com arma de fogo que atingiram a vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 45 anos, pela presumível autoria do crime de homicídio em Mondim de Basto.

Em comunicado, a autoridade explica que os factos ocorreram no dia 31 de agosto de 2020, cerca das 21h30, na localidade de Bilhó, em Mondim de Basto, “quando o arguido, no exercício de caça furtiva, efetuou disparos com arma de fogo que atingiram a vítima, um homem com 59 anos de idade, provocando-lhe a morte”.

O detido, sapador florestal, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes, para realização de interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.