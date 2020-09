Número de casos ativos de covid-19 em Arouca sobe para 149

Foram diagnosticados quatro novos casos de covid-19 em Arouca, aumentando assim para 149 o número de casos ativos no município.

De acordo com o balanço publicado, esta quarta-feira, nas redes sociais da autarquia, o número de vítimas mortais (6) e de recuperados (57) mantém-se inalterado.

Recorde-se que a situação vivida em Arouca prende-se sobretudo com o surto de covid-19 identificado no lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga. No passado dia 29 de agosto, o lar confirmou ter 64 casos positivos. No mesmo dia, também nos Bombeiros Voluntários foram confirmados nove casos. A corporação ficou reduzida a metade depois de 30 operacionais terem de ficar de quarentena.

No total, desde o início da pandemia, Arouca já registou 212 casos de infeção.