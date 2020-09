Espanha regista quase nove mil novos casos de covid-19

Os números de novos contágios em Espanha continuam a aumentar significativamente. O novo balanço, apresentado esta quinta-feira pelas autoridades de saúde do país, dava conta de mais 8.959 infetados, uma subida de quase 400 casos em relação aos dados do dia anterior.

Foram ainda notificadas mais 40 mortes devido ao novo coronavírus, elevando o total de óbitos, desde o início da pandemia, para 29.234.

Madrid continua a ser a região autónoma com o maior número de novas infeções com 3.077 do total de novos casos, mais de um terço do total nacional.