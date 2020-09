Novo surto em lar de Santarém com 14 infetados

Foco de contágio foi detetado após realização de 57 testes naquele lar. É o segundo surto no concelho em 11 dias.

A residência sénior Quinta Valemonte, em Santarém, tem 14 pessoas infetadas com covid-19, segundo o coordenador da Proteção Civil Municipal.

Os diagnósticos positivos dizem respeito a dez utentes e quatro funcionários.

O surto terá sido detetado na quinta-feira depois de terem sido realizados testes às 57 pessoas do lar.

"O lar tem 57 pessoas ao todo, sendo que 33 são utentes e 24 são funcionários. Após os testes realizados ontem [quinta-feira] existem neste momento 14 positivos, sendo que 10 são utentes e quatro são colaboradores", afirmou aquele responsável à agência Lusa.

"Há dois [utentes] que estão no hospital, os restantes encontram-se todos no lar, devidamente acompanhados pela autoridade de saúde, que tem a responsabilidade pelo assunto, em conjunto, com médico responsável pelo lar", adiantou.

Sublinhe-se que este surto no lar, localizado na zona da Portela das Padeiras, é o segundo foco identificado no concelho de Santarém, em menos de duas semanas. Há onze dias, foram registados 55 casos positivos na Casa de Repouso Fonte Serra, na Póvoa de Santarém, dos quais 42 são utentes e 13 funcionários.