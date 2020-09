StayAwayCovid: nove infetados já se acusaram na aplicação e pelo menos 18 pessoas receberam alertas

José Manuel Mendonça, responsável pelo desenvolvimento da app StayAway Covid, defende que “uma app mundial para a covid-19 vai ser inevitável”. O especialista do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência apresentou esta tarde, no encontro na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a app de rastreio de contactos, lançada há uma semana, sublinhando que Portugal é o nono país a implementar esta tecnologia e que a Europa está na linha da frente destes sistemas. O responsável desvalorizou os receios em torno da privacidade e consumo de dados, que comparou aos dados consumidos com o acesso a uma página online de um jornal diário. Até ao momento foi descarregada por 660 mil portugueses, indicou, sublinhando que é “muito importante que cheguemos a números superiores”.

Já houve nove infetados que introduziram códigos na app, revelou Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, indicando também que já houve 18 contactos para o SNS24 em função dos alertas emitidos pela aplicação quando se esteve próximo de alguém que mais tarde teve um diagnóstico positivo. O responsável apresentou um ponto de situação sobre os sistemas informáticos desenvolvidos para a covid-19. Ainda antes da app, o sistema Trace Covid tem permitido aos médicos monitorizar os sintomas de doentes e contactos em isolamento em casa. Até ao momento já houve mais de um milhão de utentes registados na plataforma e mais de dois milhões de contactos de vigilância.