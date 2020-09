Vacinas com “resultados promissores”, mas estratégia de vacinação vai depender das características de cada uma

O Presidente do Infarmed fez esta tarde, no encontro de peritos na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o ponto de situação sobre uma futura vacina da covid-19. Sublinhando que se está ainda numa fase precoce, Rui Ivo disse que os resultados são bastante promissores, mas não apontou uma possível data para o início da vacinação.

Neste momento há 176 vacinas em desenvolvimento, 33 em fase clínica, oito em ensaios de fase 3, os mais avançados.

Decorrem negociações a nível europeu com seis farmacêuticas, um dos quais já fechado com a AstraZeneca para a distribuição de 300 milhões de doses a nível europeu a partir do final do ano.

As vacinas terão de ser ainda aprovadas pela agência europeia do medicamento. DGS e Infarmed estão já a trabalhar numa estratégia de vacinação, que terá grupos-alvo, mas o responsável sublinhou que os mesmos vão depender das características das vacinas que vierem a ser aprovadas, nomeadamente os grupos em que são mais eficazes.