Sarah Jessica Parker usa o mesmo fato de banho há vários anos

Sarah Jessica Parker foi recentemente fotografada a aproveitar um dia de sol numa praia num complexo de luxo em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A atriz, de 55 anos, que estava acompanhada pelo marido, Matthew Borderick, chamou à atenção pela sua boa forma física, mas este não foi o único pormenor que saltou à vista dos mais atentos: a artista estava a usar, mais uma vez, o seu fato de banho preto.

A imprensa fez questão de analisar as imagens da atriz dos últimos anos e chegou à conclusão que Sarah Jessica Parker usa o mesmo modelo de fato de banho há pelo menos sete anos. Da marca Malia Mills, a peça custa mais de 300 euros.

Questionada pela revista brasileira Quem, Sarah Jessica Parker, que se tornou conhecida por interpretar a estilista Carrie BradShaw, em ‘o Sexo e a Cidade’, disse não ser consumista.

“Sabem, quando interpretei a Carrie tive muitas oportunidades [ligadas à moda], aprendi muito e usei todas as tendências. Mas nunca fui uma pessoa que seguiu a moda, as tendências, não porque não gosto, mas porque não sou superconsumista, então não sei quais são as tendências do momento”, disse.

“Acho importante tu seres tu e não tentares ser outra pessoa”, explicou.

2020 (Foto: Grosby Group)

2013 (Foto: Honopix)