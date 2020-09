Itália regista quase 1500 novos casos de covid-19

As autoridades de saúde italianas registaram, esta quarta-feira, 1.434 novos casos de covid-19, elevando para 281.583 o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus no país.

Nas últimas 24 horas, morreram também 14 pessoas com complicações relacionadas com a doença. Desde o início da pandemia já morreram em Itália 35.577 pessoas com covid-19.

O número de novos casos representa um aumento face a esta terça-feira, dia em que foram registados 1.370 novos casos de covid-19.

Há 34.734 casos ativos e 1.778 pacientes hospitalizados, entre os quais 150 estão em unidades de cuidados intensivos.