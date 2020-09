Uma maquilhagem de arrasar e nua. Foi assim que Miley Cyrus surpreendeu os seguidores, esta quinta-feira, no Instagram.

A cantora decidiu usar os stories da rede social para partilhar algumas imagens onde aparece sem roupa e exibe as tatuagens que tem pelo corpo, surpreendendo os fãs.

Recorde-se que a cantora anunciou recentemente, no passado mês de agosto, o fim do namoro com o cantor Cody Simpson.