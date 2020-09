GNR detém homem duas vezes em menos de 24 horas por desrespeitar confinamento obrigatório em Arouca

A GNR deteve, durante esta semana, dois homens que não cumpriram o confinamento obrigatório, em Arouca.

Segundo o Comando Territorial de Aveiro da GNR, os dois homens, de 38 e 58 anos foram detidos terça-feira e quarta-feira – tendo em conta que um deles foi detido duas vezes.

A primeira detenção ocorreu no âmbito de uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, e os militares ter-se-ão deslocado à residência do homem mais novo, verificando que este não se encontrava na habitação. "Após contacto com o infrator, foi possível perceber que se encontrava no seu local de trabalho, tendo-lhe sido determinado o regresso a casa, após o que foi detido", lê-se.

No dia seguinte, os militares do Posto Territorial de Arouca detiveram o homem de 58 anos, na freguesia de Santa Eulália, na rua. Já esta quinta-feira o homem voltou a ser detido, por volta das 8h30, e foi novamente detido, na localidade de Burgo, em Arouca.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Arouca.