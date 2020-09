Maioria dos surtos de covid-19 são no Norte do país

De acordo com os dados divulgados pela ministra da Saúde, Marta Temido, Portugal tem neste momento 206 surtos ativos, 111 no Norte do país. 60 surtos são na região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 no centro do país, 12 no Algarve e 10 no Alentejo.

A ministra da Saúde adiantou ainda que a taxa de letalidade é de 3% para a população em geral e de 14,6% para as pessoas com mais de 70 anos. A taxa de incidência da última semana é de 32,6 novos casos por 100 mil habitantes e das últimas duas semanas é de 55,8 novos casos por 100 mil habitantes.

No período de 2 a 6 de setembro o Risco de Transmissão (RT) estava em 1,14 assinalando cerca de 457 novos casos por dia, afirmou Marta Temido.

A ministra da saúde alerta que a situação epidemiológica em que o país se encontra neste momento exige um “redobrar do esforço de todos”. Com o início do ano letivo a arrancar na semana que vem, Marta Temido reforça que o risco de contágio não pode ser subestimado.

O novo coronavírus já provocou até agora 910.300 mortes no mundo, 1855 em Portugal. Os casos de infeção estão situados nos 28,2 milhões, 62.813 a nível nacional.