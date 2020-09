Número de internados dispara. Estão 438 pessoas no hospital devido à covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 497 infeções por covid-19, elevando assim para 63.310 o total de diagnósticos confirmados no país, desde o início da pandemia. O número de novos casos, revelado este sábado no boletim da DGS, apresenta assim uma descida em relação ao total de ontem, quando foi atingido um novo máximo em quase cinco meses com 646 contágios.

Destes 497 novos casos, 243 – quase metade - foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 178 no Norte. A região Centro soma mais 39 casos, o Alentejo mais 26 e o Algarve mais 7. Na Madeira há dois novos caso e nos Açores outros dois.

Os dados da DGS, apresentados este sábado, revelam ainda que mais cinco pessoas morreram devido à doença. No total, o número de vítimas mortais da covid-19 no país é agora de 1.860. Quatro mortes, das últimas 24 horas, ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte.

Face ao último boletim recuperaram da doença mais 250 pessoas, elevando este dado para 43.894.

O número de internados por covid-19 subiu significativamente, atualmente estão hospitalizadas 438 pessoas, mais 34 do que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 54 pessoas, mais cinco do que no balanço anterior.

Neste momento, encontram-se ativos 17.556 casos no país e as autoridades de saúde têm sob vigilância 36.055 contactos.