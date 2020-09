AHRESP cria programa para evitar insolvências

A Ahresp criou o PRE que tem como objetivo analisar a atual situação de cada empresa de restauração e bebidas e do alojamento turístico e encontrar soluções que possam evitar o seu encerramento definitivo.

A Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal(Ahresp) – em parceria com a Moneris – lançou o Programa de Revitalização de Empresas (PRE) que tem como objetivo disponibilizar um conjunto de ferramentas que evitem o recurso judicial de insolvência. O PRE analisa a situação económica de cada empresa, propondo um plano para a sua viabilidade, evitando o seu encerramento e a destruição dos seus postos de trabalho.

Esta iniciativa surge na sequência de um cenário de insolvências em massa, registado nos três últimos inquéritos mensais junto das empresas do setor da restauração e bebidas e do alojamento turístico, e divide-se em três fases: diagnóstico, plano de recuperação e modelo de recuperação.

Com este programa, procura a Ahresp evitar a destruição parcial do tecido empresarial destas atividades económicas, que nesta altura se apresenta como inevitável para muitas empresas.

“Pretende-se, assim, que as empresas aderentes ao PRE possam encontrar soluções de revitalização, procurando-se simultaneamente a modernização das suas atividades. Este programa está disponível em todo o território nacional, continente e regiões autónomas, e abrange todas as empresas da restauração e bebidas e do alojamento turístico”, informa a Ahresp.