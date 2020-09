Taxa de inflação recua para valores negativos na zona euro e na UE

A taxa de inflação anual recuou em agosto para um valor negativo de 0,2% na zona euro e desceu para os 0,4% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. O gabinete estatístico europeu confirma, desta forma, a estimativa rápida que havia divulgado há duas semanas.

Esta é a primeira vez em quatro anos que os países do euro têm inflação negativa, devido ao efeito da pandemia e à valorização da moeda única.

Na zona euro, os -0,2% comparam com os 0,4% de julho e uma inflação de 1,0% registada em agosto de 2019. Na UE, os -0,4% em agosto são comparados com os 0,9% de julho e os 1,4% do mesmo mês do ano passado.

Segundo Eurostat, Chipre (-2,9%), Grécia (-2,3%) e Estónia (-1,3%) apresentaram as menores taxas de inflação. Por outro lado, Hungria (4,0%), Polónia (3,7%) e República Checa (3,5%) tiveram as taxas mais elevadas.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, já havia anunciado estar atenta a esta situação e pronta a agir para contrariar a quebra na inflação.