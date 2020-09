Bebé de funcionária infetada do lar de Ourique testa positivo à covid-19

Um bebé, filho de uma funcionária infetada com o novo coronavírus, num lar do concelho de Ourique, testou positivo para a covid-19.

De acordo com o presidente da autarquia, Marcelo Guerreiro, citado pela agência Lusa, este caso aumenta para 28 o número total de infetados associados ao lar de Santa Luzia, que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Ourique.

Marcelo Guerreiro adiantou que, depois de a mãe saber que estava infetada, foi feito um teste “de urgência” ao bebé, que acabou por testar positivo para a covid-19.

Segundo o autarca, a criança, que vai completar 11 meses, e a mãe estão em casa, em isolamento, bem e assintomáticos.

De acordo com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, José Raul dos Santos, em declarações à agência Lusa, o bebé, que frequenta a Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa, estava numa sala com mais oito bebés, que foi fechada e vai ser desinfetada. Os outros oito bebés e os cinco funcionários da sala foram para casa e vão ser testados, tal como as outras crianças e funcionários que frequentam o espaço.

Recorde-se que depois de detetado o primeiro caso de infeção no lar de Santa Luzia, foram feitos testes de despiste a 16 utentes e 24 funcionários do lar. Estavam confirmados 27 casos positivos. Com o bebé, sobe para 28 o número de infetados associados ao lar.