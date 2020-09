Le Mans. 24 horas de resistência

Talvez haja ainda muita gente que liga a história das 24 Horas de Le Mans, que é tratada mais intimamente por apenas Le Mans, àquele momento romântico nas boxes entre o piloto Michael Delaney e Lisa, a viúva do seu rival Piero Belgetti, embora ambos tenham a sensação de que Delaney tivera a sua parte de culpas no despiste que provocara a morte do italiano. Não admira. Michael, que era interpretado por Steve McQueen na película Le Mans, realizada por Lee H. Katzin e John Sturges em 1971, ficou como uma das imagens desta corrida icónica que teve a sua edição inaugural em 1923, com os concorrentes a dispararem pelas ruas das aldeolas que rodeavam Le Mans à mistura com umas escapadelas pelo meio dos campos. Ao contrário do que a lenda insiste em teimar, McQueen não participou na competição apesar de ter expressado uma grande vontade de o fazer. A produção aplicou um rotundo não às suas expectativas e ele teve de se limitar a ir representando pelo meio de toda a atividade em redor da edição da prova de 1970.

Em 1923, os franceses viviam uma paixão devastadora pelos automóveis. Não tardou a que pusessem em prática uma competição que levava até aos limites da resistência, da capacidade mental e da tenacidade dos corredores de todo o mundo. O circuito, de pouco mais de 17 km, ganhou o nome de Sarthe, o rio que atravessa a cidade. E, como seria de esperar, foram os pilotos franceses a dominarem as primeiras edições da prova, cabendo à dupla Andre Lagache e Rene Leonard inscrever os seus nomes na lista pioneira de vencedores, ao volante de um Chenard & Walker, cumprindo um total de 2080 quilómetros ao longo das 24 horas da prova. Não deixa de ser notável reparar que dos 66 concorrentes que se apresentaram à saída, 63 cumpriram o tempo exigido.

