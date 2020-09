Mais um bebé infetado com covid-19 com origem no surto do Lar de Ourique

Foi confirmado mais um caso de um bebé infetado com covid-19 num lar da aldeia de Santa Luzia, no concelho alentejano de Ourique. No total já foram registados 43 casos do novo coronavírus na instituição, segundo a TVI. Nas últimas 24 horas foram confirmados cinco casos de covid-19 - contactos próximos de funcionários infetados do lar.

O bebé em questão é neto de uma das funcionárias e frequenta a Creche e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, de acordo com o autarca, Manuel Guerreiro. A sala que o bebé frequenta foi fechada e desinfetada.

Os dez colegas do bebé infetado, a educadora e auxiliar da sala vão realizar testes de despiste à covid-19 e vão ficar em quarentena até terem conhecimento dos resultados.

Dos 43 casos de infeção, há 14 utentes, 13 funcionários e 16 contactos próximos de funcionários infetados, entre os quais os dois bebés. 13 dos idosos ainda estão no lar. A primeira utente infetada ainda se encontra hospitalizada no hospital de Beja. Os restantes 29 infetados - 13 funcionários do lar e 16 contactos próximos -, estão em casa de quarentena e a serem acompanhados pelas autoridades de saúde.