Aldeia espanhola junto à fronteira portuguesa em isolamento social

A aldeia espanhola de Eljas, a cerca de 10 quilómetros da fronteira portuguesa, vai ficar em isolamento social. A decisão é do Governo regional da Estremadura e foi aprovada esta quarta-feira.

A povoação perto da Beira Interior, e que tem 900 habitantes, tem mais de cem casos confirmados de covid-19, o que levou o Governo regional a declarar medidas especiais a esta e outras duas localidades da comunidade autónoma.

Em conferência de imprensa, a vice-presidente e conselheira do Tesouro e da Administração Pública do executivo regional, Pilar Blanco-Morales, anunciou as medidas especiais e temporárias, que ainda devem ser ratificadas pela autoridade judicial.

Já esta semana, o presidente da câmara de Eljas, Antonio Bellanco, tinha pedido aos habitantes para só saírem de casa se fosse estritamente necessário e apelou a pessoas de fora para que não visitassem a aldeia.

Desde segunda-feira que todos os estudantes da aldeia, tanto os que estudam fora como dentro da povoação, estão em ensino à distância.