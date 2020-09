Neymar decidiu enviar mensagem privada a modelo russa de 18 anos e acabou envolvido em polémica

Mensagem do futebolista acabou por ser exposta por empresário brasileiro.

Neymar parece ter ficado encantado com uma modelo russa e não perdeu tempo em meter conversa com a jovem.

Se o jogador pretendia manter alguma privacidade ao enviar uma mensagem privada a Nina Mood, a mesma durou pouco tempo, uma vez que o “olá” que enviou à modelo, de 18 anos, acabou por ser exibido nas redes sociais.

A modelo encontrava-se nos Emirados Árabes Unidos acompanhada pelo empresário brasileiro Diego Aguiar, que acabou por criar uma polémica. De acordo com a imprensa brasileira, depois de expor a mensagem de Neymar para a modelo, dando a entender que o futebolista brasileiro se queria juntar à sua “festa”, e de questionar nas redes sociais o que “iria fazer” com a jovem numa fotografia em que surgem juntos numa piscina, o brasileiro, conhecido por partilhar vários fotografias em locais de luxo e rodeado de mulheres, acabou a ser criticado e acusado de tratar as mulheres como um “objeto”.

Diego Aguiar acabou a pedir desculpas. “Eu trato todas as mulheres bem. Se não as tratasse bem, não estariam comigo”, defendeu o empresário.

Já Neymar mostrou-se indiferente ao sucedido. "Hoje o pai não está on nem off. Hoje o pai está cansado", escreveu no Twitter, levando os seguidores a interpretar a mensagem como uma reação ao sucedido.

Após a polémica, a assessoria do jogador resolveu apenas esclarecer que este e Diego Aguiar não se conhecem.