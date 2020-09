Quase 100 internados em UCI devido ao novo coronavírus

Foram registados mais 425 novos casos de covid-19 e quatro óbitos em Portugal esta segunda-feira. Assim, desde o começo da pandemia o país tem já um total de 74.029 infetados e 1957 mortes.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, a região de Lisboa registou 188 novas infeções, sendo aquela que registou mais novos casos nas últimas 24 horas. Segue-se a região Norte com 168 novos casos, o Centro com mais 43, o Alentejo com sete e o Algarve com 19. Nas ilhas não houve registo de novos infetados.

Os óbitos dizem respeito a três mulheres com, pelo menos 80 anos e um homem entre os 70-79 anos. Dos quatro óbitos, três aconteceram na região Norte e um na região de Lisboa e Vale do Tejo

Foram internadas 24 pessoas, mais quatro do que no dia anterior, existindo assim 659 pessoas internadas com covid-19 no total. Nove pessoas deram entrada em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) nas últimas 24 horas: No total existem 98 doentes infetados na UCI, quase a chegar à uma centena.

Esta segunda-feira recuperaram mais 237 pessoas em 47.884 recuperados desde o início da pandemia. Portugal tem por esta altura 24.188 casos ativos de coronavírus por todo o país.